с чего всё началось

Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать». Ролик опубликован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса». На кадрах можно увидеть 3D-модель новинки.

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Армия и оружие Армия и оружие Америка предложит Турции альтернативу российским С-400 Представленный в конгресс США доклад Пентагона содержит информацию о том, что в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 Турции могут предложить другую мощную систему ПРО.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: около 30 выпускниц военной академии пополнят ряды САА По словам руководителя академии генерала Виктории Юсуф Ибрагим, выпускницы учебного заведения защищают Сирию с оружием в руках наравне с мужчинами.

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.

Армия и оружие Армия и оружие Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом

Армия и оружие Армия и оружие Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).

Армия и оружие Армия и оружие Военная академия РВСН проведет День открытых дверей В День открытых дверей будущим абитуриентам и гостям академии покажут обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы и общежитие), различные аудитории.

Армия и оружие Армия и оружие В России в 2019 году запланировано более четырех тысяч учений В Минобороны рассказали, что на территории РФ в следующем году пройдет свыше 4000 учений различного уровня.