Армия и оружие

Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео
Известия
вчера в 20:10

Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать». Ролик опубликован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса». На кадрах можно увидеть 3D-модель новинки.
Известиявчера в 20:10
с чего всё началось
В ролике, опубликованном странице российской космической корпорации в YouTube
, говорится, что на создание такого вертолета у российских конструкторов уйдет пять-семь лет.
ТК Звездавчера в 21:59

Подробнее о событии

Роскосмос «рассекретил» кадры сверхсекретного самолета

URA.Ruвчера в 22:17

Появилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

Газета.Ruвчера в 21:17

Опубликованы кадры с российским вертолетом будущего

Телеканал 360°вчера в 20:44

Модель сверхскоростного вертолета РФ попала на видео

News.ruвчера в 18:40

Революционный проект: видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

РЕН ТВвчера в 18:38

В России показали на видео концепт сверхскоростного вертолета

РИА Новостивчера в 18:22

Опубликованы новые кадры с российским сверхскоростным боевым вертолетом

Российская газетавчера в 12:55
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Армия и оружие

Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею

Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы

Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

Америка предложит Турции альтернативу российским С-400

Представленный в конгресс США доклад Пентагона содержит информацию о том, что в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 Турции могут предложить другую мощную систему ПРО.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии

РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Сирия: около 30 выпускниц военной академии пополнят ряды САА

По словам руководителя академии генерала Виктории Юсуф Ибрагим, выпускницы учебного заведения защищают Сирию с оружием в руках наравне с мужчинами.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе

Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:39
Армия и оружие

Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР

Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом

Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу

Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Военная академия РВСН проведет День открытых дверей

В День открытых дверей будущим абитуриентам и гостям академии покажут обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы и общежитие), различные аудитории.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

В России в 2019 году запланировано более четырех тысяч учений

В Минобороны рассказали, что на территории РФ в следующем году пройдет свыше 4000 учений различного уровня.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

В России создают боевой экзоскелет, сохраняющий автономность в течение суток

Разработки боевого экзоскелета, способного сохранять автономность в течение суток, ведутся в России.
Обновлено в 00:12
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