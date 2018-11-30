с чего всё началось

Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать». Ролик опубликован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса». На кадрах можно увидеть 3D-модель новинки.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Армия и оружие Армия и оружие Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею В субботу, 1 декабря, один военнослужащий из КНДР прибыл в Южную Корею, куда сбежал через разминированную в прошлом месяце демилитаризованную зону между государствами, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: около 30 выпускниц военной академии пополнят ряды САА По словам руководителя академии генерала Виктории Юсуф Ибрагим, выпускницы учебного заведения защищают Сирию с оружием в руках наравне с мужчинами.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон предложит Турции альтернативу российским С-400 Пентагон планирует обеспечить Турцию системами ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".

Армия и оружие Армия и оружие Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах США сократить число военных на границе с Мексикой Американские власти планируют сократить число военнослужащих на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие В России в 2019 году запланировано более четырех тысяч учений В Минобороны рассказали, что на территории РФ в следующем году пройдет свыше 4000 учений различного уровня.

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.

Армия и оружие Армия и оружие Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом

Армия и оружие Армия и оружие Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).