Экономика

В России началось повышение пенсионного возраста
РБК
18:01

Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Закон о пенсионной реформе был подписан президентом 3 октября. Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию, будет происходить поэтапно в течение десяти лет.
РБК18:01

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Пенсионный возраст с нового года повысится. Для кого и на сколько?

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Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

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Обновлено в 18:18
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
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Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
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Происшествия

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Происшествия

Давивший автомобилем людей японец заявил, что мстил за «смертную казнь»

Молодой японец, совершивший сознательный наезд на пешеходов в Токио, заявил полиции, что его поступок стал местью за "смертную казнь", передало агентство Киодо.
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Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

"Есть две новости: плохая - советских фильмов в новогоднем эфире все еще много", - написал Климкин.
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Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

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Ученые назвали лучшее средство от похмелья

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Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
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Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
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Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию

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Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Магнитогорск.
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Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
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Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год

Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.
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В России продлили срок пребывания для жителей ЛНР и ДНР

«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию РФ»,— постановило правительство.
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