Музыка
Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в ЮрмалуГазета.Ru 08:16
Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не вернется в Юрмалу и отныне будет проводиться только в Сочи. Об этом на пресс-конференции накануне открытия фестиваля заявил председатель жюри музыкального состязания - композитор Игорь Крутой.
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