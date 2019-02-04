Комплекс «Искандер-М» получит новые типы ракетРИА Новости 12:18

с чего всё началось

Авто Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.

Культура Умер композитор Вячеслав Овчинников Композитор Вячеслав Овчинников умер на 83-м году жизни, сообщил ТАСС зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Общество IKEA начнет сдавать мебель в аренду Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.

Политика МИД РФ ответил на обвинения Макрона в адрес Russia Today и Sputnik Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил российские иновещательные СМИ Russia Today и Sputnik в поддержке протестного движения «желтых жилетов» во Франции.

Интернет WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.

Технологии Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Спорт Татьяна Тарасова перенесла операцию Татьяна Тарасова перенесла в Москве операцию по поводу катаракты.

Общество В Чечне оказались не рады «Яндекс. Такси» Водители тоже могут пострадать из-за прихода сервиса «Яндекса» в регион, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Музыка Рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет Умер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет.

Культура Мария Степанова стала лауреатом литературной премии «НОС» Церемония награждения лауреатов премии «НОС» прошла в Москве этим вечером.

Авто BMW выпустит спецверсию купе 8-Series Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.

Политика Посол США рассказал о доказательствах нарушения Россией ДРСМД Посол США в России Джон Хантсман написал в статье для РБК, что американские власти передали российской стороне координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777 The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.

Авто Lada Vesta подешевела в новых комплектациях Новая комплектация универсала Vesta SW Classic наделена комплектом Start.

Космос Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.

Общество Ozon отменил бесплатную доставку товаров Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.

Космос Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.

Экономика Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте экономики Согласно первой оценке Росстата, в 2018 г. ВВП вырос на 2,3% против 1,6% годом ранее. Это максимальные с 2012 г. темпы роста.

Общество Школьник из Орска получил письмо от британской королевы Школьник из Орска (Оренбургская область) написал королеве Великобритании Елизавете II письмо и получил ответ.