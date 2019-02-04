Армия и оружие
Комплекс «Искандер-М» получит новые ракетыГазета.Ru 14:34
Председатель научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковник Роман Спирин сообщил в своей статье, что для российского ракетного комплекса "Искандер-М" будут разработаны новые типы ракет, передает РИА "Новости".
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Как написал в своей статье в тематическом сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации — 2018» председатель научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления ведомства полковник Роман Спирин, развитие ракетных комплексов СВ нацелено на дальнейшее увеличение боевых возможностей «Искандер-М».RT на русском14:41
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