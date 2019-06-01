Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублейТАСС 06:31
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Обновлено в 06:05
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено вчера в 19:31
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты
Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица»
Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову наградили национальной общественной премией в области редких заболеваний "Синяя птица".
Обновлено в 05:54
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Космос
НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году
Соединенные Штаты планируют отправить оборудование на поверхность Луны в 2020 и 2021 годах в рамках организации лунной миссии с экипажем, которая запланирована на 2024 год, сообщило НАСА в пятницу.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
Российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 08:36
Наука
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
Обновлено в 01:30
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Путешествия
Испанский курорт составит «черный список» туристов
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
Косово планирует объединяться с Албанией
Косово пригрозило Европейскому союзу, что будет объединяться с Албанией.
Обновлено вчера в 17:40