Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублейТАСС 06:31
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Авто
В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Технологии
В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс
Технология разработана компанией NEC Corp. По задумке разработчиков, пассажир, позволивший внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, может значительно сократить время процедуры сдачи багажа, прохождения контроля и посадки на рейс, используя специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Авто
Чем опасна ночевка на АЗС во время путешествия на машине на юг
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Обновлено в 10:46
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол
Экс-тренер «Барселоны»: «Я бы не купил Гризманна»
Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Рексач прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 12:29
Общество
Госуслуги. Как быстро получить паспорт и снять с регучета машину
Врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Андрей Самойлов отметил, что управление оказывает 17 госуслуг, 5 из них – в электронном виде.С каким документом пустят в любую страну Самые востребованные – оформление паспорта России, загранпаспорта, в том числе нового образца.
Обновлено в 06:30
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в России
Американский гигант Cadillac с сегодняшнего дня объявил о приеме заказов на спецверсию популярного в России внедорожника Escalade, в названии которого появилась приставка Sport Edition.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Происшествия
Появилось видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет России опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56