Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублейТАСС 06:31
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
Стала известна причина взрывов на заводе в Дзержинске
Обновлено в 06:33
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Япония решила повременить с мирным договором с Россией
Правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня.
Обновлено в 03:05
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя
Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 13:39
Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
7 изменений, которые ждут россиян с 1 июня
Закон об отмене роуминга был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 г. Судебные споры по ОСАГО С 1 июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен.
Обновлено вчера в 03:45
Спорт
Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций
Обновлено в 12:53
Здоровье
Медики назвали причины возникновения рака легких
Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.
Обновлено в 08:41
Общество
Ученые нашли способ похудеть без чувства голода
Ученые Кембриджского университета рекомендуют создавать дефицит калорий, употребляя больше низкокалорийной еды.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье
«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей
Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Происшествия
AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии
Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Общество
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона
Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
Обновлено в 12:30
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Гаджеты
В Китае предлагают Xiaomi Mi 9 с мощным аккумулятором на 9900 мАч
Прошло несколько месяцев с момента выпуска флагмана Xiaomi Mi 9 с высокой производительностью и умеренным ценником, однако теперь появилось решение проблемы с малой автономностью устройства.
Обновлено в 06:31
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Кино
В новой трилогии о Бэтмене может появиться Робин и Женщина-кошка
В новой трилогии, посвященной супергерою DC Бэтмену, могут появиться и другие популярные персонажи из этой вселенной, например, Робин, Женщина-кошка, Пингвин, Загадочник и многие другие.
Обновлено в 04:51