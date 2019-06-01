Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублейТАСС 06:31

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Родным жертв катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве выплатили более 286 миллионов рублей

Вести.Ru07:51

Названа «беспрецедентная» сумма компенсаций за катастрофу в Шереметьево

Lenta.ru07:33

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

ТАСС06:31

Компенсации после авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево составили более 286 млн рублей

Телеканал 360°07:14

Более 286 млн рублей компенсаций выплачено по катастрофе SSJ

RT на русском07:03

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Российская газета07:25

После катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве выплачено более 286 млн рублей компенсаций

Говорит Москва06:42
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Стала известна причина взрывов на заводе в Дзержинске

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Закон об отмене роуминга был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 г. Судебные споры по ОСАГО С 1 июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен.
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