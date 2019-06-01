Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублейРоссийская газета 07:25
Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, которые приводит агентство ТАСС, это беспрецедентный объем выплат.
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Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22
Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
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Происшествия
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Обновлено в 15:44
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Обновлено в 17:00
Происшествия
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
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Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
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Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
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Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
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Политика
Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп
Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Ранее японская сторона рассчитывала выйти на рамочное соглашение по мирному договору к саммиту G20 Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с РФ рамочное соглашение по мирному договору в конце июня, пишет The Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
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Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном
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Общество
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В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Авто
Из пикапа Ford Model А 1931 года сделали 800-сильный Hot Rod
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Обновлено в 16:12