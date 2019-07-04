Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВНRT на русском вчера в 23:18
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.
Читать в источнике
Оценить275
с чего всё началось
Как следует из карточки дела, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».Коммерсантъвчера в 23:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.
Обновлено в 07:02
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Пять "ни в коем случае" Руководство "Единой России" направило в региональные отделения партии рекомендации (есть в распоряжении РБК), касающиеся проведения избирательных кампаний и рисков на выборах, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Apple обновит клавиатуру Macbook впервые за 5 лет
Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Политика
Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая
В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.
Обновлено в 06:39
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок
В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.
Обновлено в 03:35
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре
Сотрудники полиции задержали участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.
Обновлено в 01:26
Политика
Названы темы встречи Путина с папой Римским
Президент России Владимир Путин собирается обсудить в четверг с папой Римским Франциском ситуацию на Украине, в Сирии и диалог РПЦ и Римской католической церкви, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 05:26
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Общество
Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Обновлено в 06:16
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Театры
В Москве впервые покажут бродвейский мюзикл «Титаник»
Гости постановки увидят последние часы 14 апреля 1912, когда "непотопляемый корабль" Титаник столкнулся с айсбергом и начал тонуть.
Обновлено в 05:52