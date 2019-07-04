с чего всё началось

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.

Политика В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Пять "ни в коем случае" Руководство "Единой России" направило в региональные отделения партии рекомендации (есть в распоряжении РБК), касающиеся проведения избирательных кампаний и рисков на выборах, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Шоу-бизнес Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».

Гаджеты Apple обновит клавиатуру Macbook впервые за 5 лет Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Политика Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.

Экономика Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.

Экономика Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.

Авто Компания Opel представила обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре Сотрудники полиции задержали участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Политика Названы темы встречи Путина с папой Римским Президент России Владимир Путин собирается обсудить в четверг с папой Римским Франциском ситуацию на Украине, в Сирии и диалог РПЦ и Римской католической церкви, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Экономика Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Шоу-бизнес Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.

Общество Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.

Общество Самый длинный пешеходный мост России обрушился Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.