Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВНRT на русском вчера в 23:18

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.
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с чего всё началось
Как следует из карточки дела
, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».
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Институт археологии РАН предоставил сотрудникам Курчатовского института качественные изображения недостающего текста новгородских берестяных грамот 14–15 веков.
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Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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