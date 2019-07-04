с чего всё началось

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Происшествия Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).

Политика Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100 Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия ЧП во время салюта в Минске попало на видео В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.

Авто Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

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Происшествия На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Армия и оружие Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Общество Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».

Шоу-бизнес Андрей Аршавин развелся с женой Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.

Авто Компания Opel представила обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.

Общество В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов» Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.

Экономика В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.

Происшествия Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.

Общество Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Происшествия Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.

Шоу-бизнес Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях Популярный промоутер Сергей Лавров, которому ранее доводилось работать с Хлебниковой, уверен, что Марина все-таки страдает от алкоголизма.

Происшествия Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова «возвращает лицо» с помощью гипсовой маски Российская актриса Екатерина Стриженова разместила на своей страничке в «Инстаграме» ролик, на котором она «возвращает себе лицо» при помощи гипсовой маски.

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Наука Учёные восстановили фрагменты новгородских берестяных грамот Институт археологии РАН предоставил сотрудникам Курчатовского института качественные изображения недостающего текста новгородских берестяных грамот 14–15 веков.

Экономика Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.