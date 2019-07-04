Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВНRT на русском вчера в 23:18
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.
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с чего всё началось
Как следует из карточки дела, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».Коммерсантъвчера в 23:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников
Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевел
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Происшествия
На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана
На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Обновлено в 05:26
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области
Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Экономика
В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года
Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Авто
Нейросеть поможет найти неэкологичные машины в РФ
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях
Популярный промоутер Сергей Лавров, которому ранее доводилось работать с Хлебниковой, уверен, что Марина все-таки страдает от алкоголизма.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» с помощью гипсовой маски
Российская актриса Екатерина Стриженова разместила на своей страничке в «Инстаграме» ролик, на котором она «возвращает себе лицо» при помощи гипсовой маски.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Общество
Кто в Калуге всем милее: публикуем июньский рейтинг калужских сайтов
В мае сайт kaluga-poisk.ru участвовал в рейтинге "Новости и СМИ", однако в июне предпочёл перейти в раздел "Города и регионы".
Обновлено в 05:20
Наука
Учёные восстановили фрагменты новгородских берестяных грамот
Институт археологии РАН предоставил сотрудникам Курчатовского института качественные изображения недостающего текста новгородских берестяных грамот 14–15 веков.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Политика
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05