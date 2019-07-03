Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на КипрREGNUM вчера в 07:20
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис». Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.РБКвчера в 02:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Офшорные гарантии для «Красного и Белого». Почему сеть алкомаркетов «перебралась» на Кипр
Телеканал 360°вчера в 13:56
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Экономика
Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина
Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 02:58
Общество
Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье
Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Наука
Ученые придумали, как спасти машины от износа
Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии Мартинес может возглавить «Ньюкасл»
«Ньюкасл» рассматривает на пост главного тренера кандидатуру Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии, утверждает The Sun, ссылаясь на близкие к Федерации футбола Бельгии источники.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде
ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество
Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено вчера в 20:05
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан
К вечеру среды стало известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Донбассе загорелся заминированный лес
Обновлено в 01:47
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Власти Кубы осудили новые санкции США
Как написал глава МИД Кубы Бруно Родригес в сети микроблогов Twitter, санкции против компаний или стран, торгующих с Венесуэлой, являются нарушением международного права и норм торговли и вредят отношениям суверенных государств.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено вчера в 01:52