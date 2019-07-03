Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на КипрREGNUM вчера в 07:20

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис». Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании.
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с чего всё началось

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.
РБКвчера в 02:02

Подробнее о событии

Офшорные гарантии для «Красного и Белого». Почему сеть алкомаркетов «перебралась» на Кипр

Телеканал 360°вчера в 13:56

Компания «Красное и Белое» ушла на Кипр

News.ruвчера в 07:04

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

РБКвчера в 02:02

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

ТАССвчера в 06:15

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Ведомостивчера в 04:57

«Красное & белое» перешло под кипрскую юрисдикцию

Коммерсантъвчера в 03:55

«Красное&Белое» сбегает из России, чтобы сэкономить на налогах

URA.Ruвчера в 05:04
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Экономика

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Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 02:58
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Наука

Ученые придумали, как спасти машины от износа

Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Мартинес может возглавить «Ньюкасл»

«Ньюкасл» рассматривает на пост главного тренера кандидатуру Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии, утверждает The Sun, ссылаясь на близкие к Федерации футбола Бельгии источники.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде

ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Политика

Википедия признала Крым частью России

Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 03:32
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено вчера в 20:05
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан

К вечеру среды стало известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 01:47
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Здоровье

Медики предупредили о серьезной опасности плавания в бассейне

Обновлено в 02:14
Политика

Власти Кубы осудили новые санкции США

Как написал глава МИД Кубы Бруно Родригес в сети микроблогов Twitter, санкции против компаний или стран, торгующих с Венесуэлой, являются нарушением международного права и норм торговли и вредят отношениям суверенных государств.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Обновлено в 00:40
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