Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони АйвREGNUM 18:58

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв намерен покинуть её до конца 2019 года. Об этом сообщила 27 июня пресс-служба корпорации. Джонатан Айв работал в Apple с 1992 года и отвечал за весь дизайн продукции, включая внешний вид устройств, пользовательский интерфейс и упаковки.
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Главный дизайнер Apple уходит в отставку

Коммерсантъ18:28

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

РБК18:01

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году

Интерфакс18:09

Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию

РИА Новости18:20

Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

ТАСС17:45

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Дождь17:32

Главный дизайнер iPhone и iPad покинул Apple

Lenta.ru17:28
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
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Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Происшествия

Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Космос

К полету на орбиту готовится новый экипаж МКС

Космонавты и астронавты начали сдавать экзамены перед новой экспедицией 60/61 МКС.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено в 17:17
Политика

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Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
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Недвижимость

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Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
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Останки шести северных гладких китов было обнаружены в канадских водах с начала года, сообщает министерство рыболовства и океанов Канады в Twitter.
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Работу над ошибками текущего пожароопасного сезона провели на заседании краевой КЧС

Нынешний пожароопасный сезон ещё продолжается, но на КЧС его рассматривали больше как работу над ошибками, а их было достаточно.
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Наука

Марсотрясения могут указывать на скрытые запасы водного льда

В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые связывают их с динамикой запасов водного льда, которые могут сохраняться под поверхностью планеты.
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Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
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Глава студии Hazelight сообщил, что работает над новым проектом, но тот не имеет никакого отношения к успешному кооперативному боевику A Way Out, хотя в некоторых аспектах и напомнит Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out.
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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