Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони АйвREGNUM 18:58

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв намерен покинуть её до конца 2019 года. Об этом сообщила 27 июня пресс-служба корпорации. Джонатан Айв работал в Apple с 1992 года и отвечал за весь дизайн продукции, включая внешний вид устройств, пользовательский интерфейс и упаковки.

Политика Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Политика В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Кино Критики высказались о фильме «Человек-паук: Вдали от дома» 3 июля в США и 4 июля в России в прокат выходит фантастический приключенческий боевик Sony/Columbia/Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far from Home).

Политика Путин прибыл в Японию на саммит G20 Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".

Шоу-бизнес Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.

Космос К полету на орбиту готовится новый экипаж МКС Космонавты и астронавты начали сдавать экзамены перед новой экспедицией 60/61 МКС.

Политика Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Экономика В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.

Происшествия В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов Останки шести северных гладких китов было обнаружены в канадских водах с начала года, сообщает министерство рыболовства и океанов Канады в Twitter.

Происшествия В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.

Происшествия Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.

Общество Работу над ошибками текущего пожароопасного сезона провели на заседании краевой КЧС Нынешний пожароопасный сезон ещё продолжается, но на КЧС его рассматривали больше как работу над ошибками, а их было достаточно.

Наука Марсотрясения могут указывать на скрытые запасы водного льда В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые связывают их с динамикой запасов водного льда, которые могут сохраняться под поверхностью планеты.

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.

Экономика Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019 Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.

Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.