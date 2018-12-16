Компанию Apple обвинили в искажении в большую сторону данных о размере экрана нового смартфона iPhone X. О подаче 15 декабря соответственного иска в окружной суд Северной Калифорнии сообщает портал CNET. Согласно утверждениям истца, компанией неверно указан размер экрана нового гаджета от Apple.

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