Гаджеты

Apple обвинили в завышении характеристик смартфона iPhone X
REGNUM
00:22

Компанию Apple обвинили в искажении в большую сторону данных о размере экрана нового смартфона iPhone X. О подаче 15 декабря соответственного иска в окружной суд Северной Калифорнии сообщает портал CNET. Согласно утверждениям истца, компанией неверно указан размер экрана нового гаджета от Apple.
REGNUM00:22

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