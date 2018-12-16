Гаджеты
Apple обвинили в завышении характеристик смартфона iPhone X
Apple обвинили в завышении характеристик смартфона iPhone XREGNUM00:22
Компанию Apple обвинили в искажении в большую сторону данных о размере экрана нового смартфона iPhone X. О подаче 15 декабря соответственного иска в окружной суд Северной Калифорнии сообщает портал CNET. Согласно утверждениям истца, компанией неверно указан размер экрана нового гаджета от Apple.
REGNUM00:22
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