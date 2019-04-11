Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК вчера в 08:36
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
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Правительство РФ разрешило компаниям не раскрывать ряд сведений из-за риска санкций
Интерфаксвчера в 14:22
Банкам и компаниям разрешат не раскрывать 18 видов данных из-за угрозы санкций
Коммерсантъвчера в 05:21
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Российская газетавчера в 04:46
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Наука
Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным
В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.
Обновлено 10 апреля в 08:39
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Политика
Жители Судана празднуют военный переворот
Жители Судана вышли на улицы и празднуют свержение президента Омара аль-Башира и отставку его ближайших помощников.
Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие
В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены
Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Весь мир отмечает День космонавтики
12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению
«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ
Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".
Обновлено вчера в 16:10
Авто
В Infiniti подготовили роскошную версию седана Q50
Компания Infiniti представила роскошную версию седана Q50, получившую название Signature.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны
Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Общество
На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования
Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Игры
Авторы Hitman 2 представили годовой план развития
Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
Обновлено вчера в 14:35
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах
Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка породы скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.
Обновлено 09 апреля в 08:45
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено вчера в 08:18
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок
Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52