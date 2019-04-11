Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК вчера в 08:36

После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
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Правительство РФ разрешило компаниям не раскрывать ряд сведений из-за риска санкций

Интерфаксвчера в 14:22

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

РБКвчера в 08:36

Российские компании и банки получили право засекретить часть данных

ТАССвчера в 06:17

Правительство РФ разрешило компаниям и банкам под санкциями не раскрывать часть обязательной информации

Гарантвчера в 10:25

РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Ведомостивчера в 05:38

Банкам и компаниям разрешат не раскрывать 18 видов данных из-за угрозы санкций

Коммерсантъвчера в 05:21

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Российская газетавчера в 04:46
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Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Наука

Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным

В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.
Обновлено 10 апреля в 08:39
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Политика

Жители Судана празднуют военный переворот

Жители Судана вышли на улицы и празднуют свержение президента Омара аль-Башира и отставку его ближайших помощников.
Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие

В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены

Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Общество

Названы регионы с самыми опасными дорогами

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Общество

Весь мир отмечает День космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Хакасии к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

Обновлено в 01:53
Армия и оружие

ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ

Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".
Обновлено вчера в 16:10
Авто

В Infiniti подготовили роскошную версию седана Q50

Компания Infiniti представила роскошную версию седана Q50, получившую название Signature.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Общество

На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования

Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке

Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Игры

Авторы Hitman 2 представили годовой план развития

Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
Обновлено вчера в 14:35
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах

Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка породы скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.
Обновлено 09 апреля в 08:45
Космос

Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен

Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено вчера в 08:18
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок

Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
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