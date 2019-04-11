Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 08:36
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
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Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Технологии
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии
Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче со «Славией»
В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Рогозин: проекта средней ракеты «Ангара-А3» никогда не существовало
Ранее сообщалось о проектировании в России средней ракеты "Ангара-А3", однако 1 апреля Рогозин объявил, что ее не будут создавать, поскольку разрабатывается аналогичный ей по грузоподъемности носитель "Союз-5".
Обновлено в 11:25
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Политика
Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400
Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Авто
Кроссовер Brilliance V3 за 480 тысяч рублей обновился
Напомним, компания Brilliance Motor является ключевым партнером BMW в Китае, поэтому кроссовер V3, как и другие модели бренда, создавались с применением немецких узлов и агрегатов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Авто
Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич впервые показала комнаты дочерей целиком
Обновлено вчера в 17:03
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Политика
Появилось видео ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне и сажают в полицейский фургон.
Обновлено в 06:10
Политика
Рейтинг Путина за год упал на 15%
Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено в 00:17
Кино
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»
Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем
В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Игры
В War Thunder началась акция «Фронтовой механик»
Обновлено в 13:56
Энергетика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Армия Хафтара нанесла воздушные удары по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия в Триполи.
Обновлено в 14:56
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38