Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 08:36

После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
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Правительство РФ разрешило компаниям не раскрывать ряд сведений из-за риска санкций

Интерфакс14:22

Банкам и компаниям разрешат не раскрывать 18 видов данных из-за угрозы санкций

Коммерсантъ05:21

Правительство РФ разрешило компаниям и банкам под санкциями не раскрывать часть обязательной информации

Гарант10:25

Российские компании и банки получили право засекретить часть данных

ТАСС06:17

РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Ведомости05:38

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

РБК08:36

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Российская газета04:46
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
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