Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 08:36
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Наука
На Филиппинах нашли останки древних людей неизвестного вида
На филиппинском острове Лусон археологи нашли останки древних людей, которые, по мнению ученых, относятся к ранее неизвестному виду человека и сочетают в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено вчера в 23:59
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
«Зенит» интересуется игроком ЦСКА Николой Влашичем
Обновлено в 11:16
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Космос
Как в Смоленске отметят День космонавтики
Специально к международному празднику первого дня полета человека в космос городской планетарий подготовил познавательную программу.
Обновлено в 10:40
Политика
Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами
Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.
Обновлено в 14:49
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
«По запросу США»: в Британии подтвердили арест Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции, сообщили в пресс-службе британской полиции.
Обновлено в 08:15
Футбол
Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда
Обновлено в 15:15
Технологии
Сотрудники Amazon рассказали о прослушке через «умные» колонки Echo
Сотрудники американской компании Amazon ежедневно прослушивают около тысячи голосовых команд пользователей своих «умных» колонок Echo и голосового ассистента Alexa.
Обновлено в 15:29
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долга за газ
Напомним, в январе 2019 года прокуратура Чечни обратилась с иском в Заводской районный суд Грозного, в котором требовала списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей.
Обновлено в 05:42