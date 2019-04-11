Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 08:36
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
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Политика
Лондон пообещал не выдавать Ассанжа стране, где его могут казнить
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Лондон пообещал не выдавать арестованного в четверг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где его могут казнить.
Обновлено в 06:53
Общество
Названы лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Политика
Эстония объяснила недопуск парусника «Седов» в Таллин
Эстонские власти на разрешили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в свои территориальные воды из-за того, что на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, передает ФАН.
Обновлено в 09:22
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
Россельхознадзор: Белоруссия поставляет в РФ санкционные фрукты
В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018-2019 годах систематически выявлялись поставки санкционной продукции под видом белорусской, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в республике.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Бурятии пациента с пневмонией врачи оставили умирать в каморке
Медики, как считают родственники мужчины, приняли предсмертную агонию за проявление психического отклонения и закрыли пациента в каморке, где он скончался.
Обновлено в 03:29
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу
Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко
О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Политика
Россияне не пострадали в ходе столкновений в Ливии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в ходе боевых действий в Ливии.
Обновлено в 09:10
Авто
Toyota выпустит доступный спорткар в стиле старого Audi TT
Сразу вспоминается автосалон в Токио 2015 года: на стенде Toyota демонстрировали концептуальное купе S-FR, которое определили в младшие братья популярному GT86.
Обновлено в 08:05
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом
Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Политика
Рейтинг Путина за год упал на 15%
Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Министр обороны Украины пообещал проплыть под Крымским мостом
По словам Полторака, военные корабли Украины пройдут под Крымским мостом тогда, когда будут готовы.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Кино
Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»
Обновлено в 06:01