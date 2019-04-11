Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 04:00

Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
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Российские компании и банки получили право засекретить часть данных

ТАСС06:17

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

РБК04:00

Банкам и компаниям разрешат не раскрывать 18 видов данных из-за угрозы санкций

Коммерсантъ05:21

В РФ разрешили находящимся под санкциями компаниям засекретить часть данных

REGNUM08:06

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Российская газета04:46

Правительство разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных из-за санкций

Дождь07:44

РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Ведомости05:38
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