Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 04:00
Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Единоборства
Макгрегор рассказал о переломе ступни перед боем с Нурмагомедовым
Конор Макгрегор дрался в чемпионском бою с Хабибом Нурмагомедовым с серьезной травмой.
Обновлено в 05:26
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 03:07
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Космос
Рогозин рассказал о превращении МКС в тестовую лабораторию
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об установке на МКС нового оборудования, благодаря которому внешняя поверхность российского сегмента станции превратится в тестовую лабораторию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика
Новый договор с Украиной на транзит газа учтет гибкие условия России
Новый контракт на транзит российского газа через Украину Реакция Украины и России на предложения Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа в ЕС была положительной.
Обновлено в 06:24
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Политика
В Киеве объяснили, почему Украина не вступит в Евросоюз и НАТО
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, сообщил депутат украинской Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:56
Политика
Названы потери российской экономики в случае отключения интернета
Названы потери российской экономики в случае отключения интернета.
Обновлено в 06:35
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
Испанская «Барселона» на выезде обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:54
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет ливийского правительства
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Федун, Гинер и Галицкий прибыли на заседание исполкома РФС
Как сообщает корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич, на заседание исполкома прибыли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Обновлено в 03:50
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Наука
«Яндекс» вручил первую научную премию имени Ильи Сегаловича
«Яндекс» вручил 13 исследователям первую премию имени Ильи Сегаловича за вклад в развитие компьютерных наук.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03