Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкцийРБК 04:00

Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
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Российские компании и банки получили право засекретить часть данных

ТАСС06:17

Правительство разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных из-за санкций

Реальное время05:59

Банкам и компаниям разрешат не раскрывать 18 видов данных из-за угрозы санкций

Коммерсантъ05:21

РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Ведомости05:38

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Российская газета04:46

СМИ: Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

ПРАЙМ04:28

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

РБК04:00
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