Экономика
Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золотаРИА Новости 16:43
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
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На Кубу могли упасть сразу два метеорита
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Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Диктор программы «Время» Евгений Суслов умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.
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Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
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Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
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Происшествия
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Происшествия
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Долгое время местонахождение подводных лодок U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС оставалось неизвестным, из-за чего их прозвали "потерянным флотом Гитлера".
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Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
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Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Общество
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Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.
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Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова
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Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
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Политика
Кипр ужесточит выдачу «золотых паспортов» инвесторам
В соответствии с законопроектом, принятым парламентом Кипра, в республике ужесточается выдача «золотых паспортов» инвесторам, сообщает газета Cyprus Times.
Обновлено в 22:17
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Спорт
12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Погубивший более ста человек прорыв дамбы в Бразилии попал на видео
В Сети появились кадры прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс от 25 января, в результате которого погибли более ста человек.
Обновлено в 21:47
Авто
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Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
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Общество
В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей
Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Троим членам семьи предъявили обвинения по делу о теракте в Страсбурге
Следователи предъявили обвинения троим членам одной семьи, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в Страсбурге в декабре прошлого года, сообщает BFM TV со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 21:59
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
В интернете появилось видео, на котором «засветился» первый смартфон Samsung со складным экраном.
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Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ
Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
Гаджеты
Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
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Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела семьи Арашуковых
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Происшествия
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Больница располагалась рядом с домом Кондрашина, тем самым, где 20 лет назад он убил человека.
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Космос
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Орбитальный телескоп "Хаббл" случайно нашел крайне тусклую галактику недалеко от Млечного Пути, возникшую всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.
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Энергетика
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Французская нефтегазовая компания Total намеревается запустить новые проекты совместно с российскими партнерами, основываясь на опыте "Ямал СПГ", заявил глава французского концерна в России, генеральный директор компании "Тоталь Разведка Разработка Россия" Арно Ле Фолль изданию Figaro.
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