Экономика
Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золотаРИА Новости вчера в 16:43
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
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Шоу-бизнес
Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 11:22
Политика
Госдеп прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД
Зеркальный ответ Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:26
Политика
ООН пришлось объяснять, почему пишут «на Украине»
В ООН объяснили пользователям Twitter, почему в сообщениях организации на русском языке со словом "Украина" используется предлог "на", а не "в".
Обновлено в 12:18
Общество
В Египте нашли некрополь с мумиями периода древней Эллады
Обновлено в 13:42
Происшествия
Полиция Парижа применила слезоточивый газ против демонстрантов
Французская полиция использовала слезоточивый газ для усмирения участников очередной акции «желтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 10:08
Политика
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо
Обновлено в 08:30
Происшествия
Аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
«По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска — аспирант мехмата МГУ — был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах», — сообщил источник журналистам.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Хоккей
Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира
Обновлено в 12:46
Авто
В России ожидают повышения цен на автомобили
Антон Салдунов, гендиректор группы «Петровский Автоцентр», считает, что при незначительных внешних факторах повышения цен следует ожидать лишь в начале второго квартала, когда на складах останутся в основном только автомобили 2019 года выпуска.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Десять машин попали в ДТП на трассе «Дон» в Тульской области
Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП
Меру пресечения в виде административного ареста на пять суток суд впервые принял в соответствии с новой статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, введенной в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей
Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 07:48
Политика
Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея
Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для путешествий
В рейтинг вошли лучшие автомобили для путешествий, показанные на Туристической ярмарке в Дрездене.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Кипре по запросу России задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву
Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу из России.
Обновлено в 07:55
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Транспорт
В Нидерландах велосипедистов будут штрафовать за использование гаджетов
В Нидерландах велосипедистам придется платить штраф, если они, находясь за рулем, будут пользоваться смартфонами без специальной гарнитуры hands-free, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 13:09
Общество
На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым
Обновлено в 11:52
Происшествия
Причиной пожара в центре передержки мог стать поджог
Сестра жертвы считает произошедшее поджогом. Во время пожара в здании из зверей были кошки и собаки, передаёт её слова «360».
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Apple устранила ошибку в приложении FaceTime
Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Похороны дочери Шевченко пройдут 4 февраля, рассказал родственник
Похороны дочери активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которая в настоящее время находится под домашним арестом, состоятся в понедельник, сообщил РИА Новости знакомый семьи Виктор.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Следственный комитет преодолел постановление Конституционного суда
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, с которым удалось познакомиться «Ведомостям», Егорову инкриминируется троекратное привлечение к административной ответственности за организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях: в мае, июне и августе прошлого года (то есть более двух раз в течение 180 дней).
Обновлено вчера в 12:56
Спорт
Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Норвегии
Обновлено в 11:31
Культура
Столицей «Тотального диктанта-2019» cтанет Таллин
Таллин, получив большинство голосов жюри в финале конкурса на выбор столицы "Тотального диктанта", стал городом, который примет акцию в 2019 году, сообщил в субботу на конференции в Новосибирске Вячеслав Бычков, координатор Тотального диктанта во Владивостоке, городе - победителе конкурса "Столица Тотального диктанта-2018", передает ТАСС.
Обновлено в 13:43