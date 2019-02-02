Экономика

Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золотаРИА Новости вчера в 16:43

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
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Венесуэла планирует продать ОАЭ 29 тонн золота из хранилищ ЦБ - источник

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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
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Меру пресечения в виде административного ареста на пять суток суд впервые принял в соответствии с новой статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, введенной в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
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Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
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