Экономика
Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золотаРИА Новости 16:43
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
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Происшествия
В Черном море найден «Потерянный флот Гитлера»
Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашел в Черном море три немецкие подводные лодки времен Второй Мировой войны.
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Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
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Происшествия
В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков
Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:33
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
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Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия
Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова
Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
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Кино
В сети появился трейлер нового «Форсажа»
На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 17:59
Происшествия
Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях
Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey.
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Происшествия
В Буэнос-Айресе более 50 человек пострадали при пожаре в отеле
В 30-этажном отеле в центре Буэнос-Айреса произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, передает TN.
Обновлено в 18:57
Общество
Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов
Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
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Авто
Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал
Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Общество
В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей
Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 1 февраля на юге Мексики возле границы с Гватемалой.
Обновлено в 11:55
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ
Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
Общество
Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников
Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей.
Обновлено в 18:57
Гаджеты
Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено в 18:51
Автоспорт
«Заубер» переименован в «Альфа Ромео»
Итальянская компания Альфа Ромео стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название Заубера Alfa Romeo Sauber F1 Team.
Обновлено в 05:54
Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 99
Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 99 человек.
Обновлено 30 января в 15:47
Авто
АвтоВАЗ готовится к старту продаж новой Lada Granta SW Cross
По словам Яна Птачека в первом полугодии к дилера марки Lada поступит новая Granta SW Cross.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Apple устранила ошибку в приложении FaceTime
Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Honor в России оценила смартфон Honor 8X Max в 21 490 рублей
Honor в России оценила смартфон Honor 8X Max в 21 490 рублей, при этом в продаже он появится с 15 февраля, пока была названа только стоимость.
Обновлено в 09:54