Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золотаРИА Новости 16:43

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.

Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золота

Происшествия Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков Посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.

Происшествия Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки "По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Происшествия В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера» Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.

Политика Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.

Кино В сети появился трейлер нового «Форсажа» На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Гаджеты Samsung случайно показал смартфон со складным экраном Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.

Транспорт В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.

Общество В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.

Происшествия Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Происшествия Третьяковская галерея уволила смотрителя после кражи картины Куинджи На следующий день в МВД сообщили о задержании вора, картину нашли в Подмосковье, она не пострадала.

Авто Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.

Гаджеты Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.

Кино «Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.

Политика Приехавший в Киев на интронизацию Епифания игумен попал в больницу Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем госпитализирован в Киеве, куда он был направлен по решению патриарха Варфоломея в составе делегации Константинопольского патриархата для участия в интронизации предстоятеля "новой церкви" Епифания Думенко, сообщает агентство церковных новостей Romfea.

Авто АвтоВАЗ готовится к старту продаж новой Lada Granta SW Cross По словам Яна Птачека в первом полугодии к дилера марки Lada поступит новая Granta SW Cross.

Происшествия Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.