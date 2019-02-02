Экономика
Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золотаРИА Новости 16:43
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
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Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова
Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
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Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ
Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
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Третьяковская галерея уволила смотрителя после кражи картины Куинджи
На следующий день в МВД сообщили о задержании вора, картину нашли в Подмосковье, она не пострадала.
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Авто
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Гаджеты
Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
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Кино
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Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем госпитализирован в Киеве, куда он был направлен по решению патриарха Варфоломея в составе делегации Константинопольского патриархата для участия в интронизации предстоятеля "новой церкви" Епифания Думенко, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
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Авто
АвтоВАЗ готовится к старту продаж новой Lada Granta SW Cross
По словам Яна Птачека в первом полугодии к дилера марки Lada поступит новая Granta SW Cross.
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Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
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