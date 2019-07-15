Экономика
Компания из Бахрейна собирается инвестировать в Крым €500 млнПрофиль 01:45
Инвестор из Бахрейна может вложить в инфраструктурные проекты на территории Республики Крым полмиллиарда евро. Название компании пока держится в секрете из-за возможных санкций, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известиявчера в 17:02
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