Экономика
Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМКИнтерфакс вчера в 13:29
Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
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Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину
Обновлено в 02:39
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
Обновлено в 03:28
Экономика
Учителям в России поднимут зарплаты
В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Гройсман предложил Зеленскому схему временной замены главы МИДа
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил способ, который поможет временно заменить главу украинского Министерства иностранных дел Павла Климкина, передает ТСН.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ
Выпускник из Томской области Александр Путин, набравший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле приедет в столицу, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ).
Обновлено в 01:49
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Пентагоне рассматривают варианты защиты от российских крылатых ракет
Обновлено в 02:32
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Музыка
Неизвестный угрожал убить экс-солистку «Тату»
Обновлено в 02:40
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Экономика
«Кассир.ру» пожаловался в ФАС на «Яндекс»
Онлайн-продавец билетов «Кассир.ру» подал жалобу на «Яндекс» в ФАС о недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе «Кассир.ру».
Обновлено в 03:32
Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Полиция направила в суд дело о краже картины Куинджи из Третьяковки
Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, где Чуприков ее спрятал. С момента задержания Чуприков находится под стражей.
Обновлено в 03:35
Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Выпущенные на волю косатки движутся к Шантарским островам
Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов
Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56