Экономика
Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМКИнтерфакс вчера в 13:29
Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Армия и оружие
В России создали «невидимый» для самолетов радар
Пассивная радиолокационная станция "Тропа", невидимая для самолётов и дронов-разведчиков, создана в России и успешно прошла испытания, заявил в четверг РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС - "ОКБ-Планета" (входит в концерн РТИ) - Александр Петров.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Россия не сможет остаться в стороне от военного конфликта Ирана и США
США обвинили в этом иранских военных, которые, якобы, установили на эти суда мины.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова
Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Пьяные водители станут пассажирами надолго
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 00:52
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Воры сбили движение поездов между Петербургом и Москвой
Воры сбили движение по Октябрьской железной дороге ночью и утром 28 июня.
Обновлено в 01:11
Спорт
Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено вчера в 11:01
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32