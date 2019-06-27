Экономика
Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМКИнтерфакс вчера в 13:29
Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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