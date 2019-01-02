Авто
Компания Tesla отчиталась о рекордном производстве автомобилей
Компания Tesla отчиталась о рекордном производстве автомобилейRusargument02:03
Американская компания Tesla в 2018 году сумела достичь рекордного объема производства техники. В частности, в конце минувшего года на производственных площадках выполнили беспрецедентный объем работы, тем самым удовлетворив потребности клиентов по всему миру.
Rusargument02:03
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия
МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске
Обновлено в 09:09
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одной погибшей
Из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечено тело еще одной жертвы трагедии.
Обновлено в 08:59
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца
Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным.
Обновлено в 08:39
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Политика
Украина снова направит корабли через Керченский пролив
Украинская сторона в очередной раз собирается направить свои военные корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета «Мрия»
В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:24
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31
Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске планируют разделить на два здания
Дом в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания, сообщил агентству «Интерфакс» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Обновлено в 07:29
Общество
Петербуржец выиграл в лотерее 500 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено 01 января в 21:01
Спорт
Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет
Обновлено в 07:15
Финансы
Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года
На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые добрались до таинственного озера в Антарктике
Ученые из международного проекта SALSA сумели добраться до таинственного озера Мерсер, находящегося подо льдами Антарктики на глубине 3,5 тысячи футов, то есть более одного километра, сообщает портал Gizmodo.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Anadolu: делегация США представила в Турции предложение по ЗРК Patriot
Американская делегация в Турции представила предложение по продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Витесс» может арендовать футболиста «Спартака»
Обновлено в 09:14
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), совокупно в районах, которые предположительно могут быть затронуты тропическим штормом (острова Самуи, Панган, Тао, Пхукет и провинция Краби), сейчас могут находиться в общей сложности до 50-60 тыс. туристов из России.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа
Утром 3 января на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме по улице Цветочной в станице Ессентукской в результате короткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием на 13 кв. метрах.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Обновлено в 06:16