Авто
Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилейТарантас Ньюс 05:23
Росстандарт сообщает об отзыве в России 19 218 моделей Renault Dokker и Duster, под отзыв попадают автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено в 08:35
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Ялте подросток подорвался на самодельном взрывном устройстве
Серьезные травмы при взрыве самодельной бомбы получил 15-летний подросток. Инцидент произошел в поселке Никита возле Ялты.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Николас Кейдж женился в четвертый раз
Обновлено в 07:23
Политика
Президент Ливана отправляется в Россию на переговоры с Путиным
Запланированные в рамках поездки переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся во вторник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено 24 марта в 17:07
Здоровье
Специалисты из Петербурга создадут стандарт обучения медработников для Арктики
Важнейшим вопросом, обсуждавшимся в ходе конференции, организованной комитетом по делам Арктики, стала межрегиональная медицинская помощь.
Обновлено в 10:10
Политика
США назвали Россию потенциальной угрозой на ближайшие 20 лет
Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли, выступая в Конгрессе, заявил, что Россия представляет для страны потенциальную угрозу в течение следующих 20 лет.
Обновлено в 14:29
Авто
АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей
АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Зенит» назвал сроки восстановления Кузяева
Днем 26 марта футбольный клуб «Зенит» назвал сроки восстановления полузащитника Далера Кузяева, который получил травму в матче отборочного турнира к Евро-2020 с командой Бельгией.
Обновлено в 07:19
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Футбол
Александр Кержаков стал послом Петербурга на Евро-2020
Обновлено в 06:33
Хоккей
Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.
Обновлено в 14:35
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено вчера в 19:33
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Политика
Захарова: решение Трампа по Голанским высотам может являться предтечей «сделки века»
Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может являться предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 13:26
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:51
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.
Обновлено в 10:00
Наука
Мозг угадал возраст и пол еще до идентификации человека
При распознавании лица мозг определяет примерный возраст и пол человека еще до того, как идентифицирует его, сообщается в статье, опубликованной в Nature Communications.
Обновлено в 08:56
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Теннис
Касаткина и Бенчич вышли в четвертьфинал парных соревнований в Майами
Обновлено вчера в 17:10
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество
Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова
Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
Обновлено в 09:26
Футбол
Европейские клубы выступили против нового формата клубного ЧМ
Президент футбольного клуба «Ювентус» и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли заявил о непринятии нового формата клубного чемпионата мира ФИФА с 24-мя командами.
Обновлено в 14:18
Футбол
Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной
Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни
Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.
Обновлено в 08:17