Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилейТарантас Ньюс 05:23

Росстандарт сообщает об отзыве в России 19 218 моделей Renault Dokker и Duster, под отзыв попадают автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.

Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилей

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