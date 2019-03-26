Авто

Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилейТарантас Ньюс 05:23

Росстандарт сообщает об отзыве в России 19 218 моделей Renault Dokker и Duster, под отзыв попадают автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.
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с чего всё началось
Согласно пресс-службе
 компании, причиной для отзыва данных транспортных средств послужило, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в технологическом процессе сборки на заводе у поставщика.
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