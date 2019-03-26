Авто
Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилейТарантас Ньюс 05:23
Росстандарт сообщает об отзыве в России 19 218 моделей Renault Dokker и Duster, под отзыв попадают автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.
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с чего всё началось
Согласно пресс-службе компании, причиной для отзыва данных транспортных средств послужило, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в технологическом процессе сборки на заводе у поставщика.Тарантас Ньюс05:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
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В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
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Юношеская сборная России уступила португальцам в матче отбора ЧЕ-2019
Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) проиграла команде Португалии в матче элитного отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года.
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Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
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Московские врачи удалили ребенку пораженную опухолью кость
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы провели сложную операцию 12-летнему мальчику с саркомой Юинга.
Обновлено в 10:51
Авто
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Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
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Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
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