Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»Ведомости 07:26

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
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Связанная с Прохоровым Karyo Holdings вышла из капитала «Обуви России»

Финмаркет09:13

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Rambler News Service09:02

Структура Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

ПРАЙМ07:04

Компания Прохорова вышла из капитала Обуви России

Retail & Loyalty07:52

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Ведомости07:26

Прохоров вышел из капитала «Обуви России»

Finam.Ru08:26
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Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
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Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

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Михаил Дмитриевич Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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Первая Публичная компания компания российского fashion-ритейла. Головной офис находится в городе Новосибирске. Компания развивает 5 основных обувных сетей: Westfalika, Пешеход, Emilia Estra, Rossita, Lisette, а также casual-бренды all.go и S-TEP и бренд верхней одежды Snow Guard.
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