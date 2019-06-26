Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»Ведомости 07:26

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
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Михаил Прохоров продал долю в «Обуви России»

РБК11:05

Компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Коммерсантъ09:43

Связанная с Прохоровым Karyo Holdings вышла из капитала «Обуви России»

Финмаркет09:13

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Rambler News Service09:02

Прохоров вышел из капитала «Обуви России»

Finam.Ru08:26

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Ведомости07:26

Структура Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

ПРАЙМ07:04
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Футбол

Гинер: Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о решении вопроса сохранить в составе хорватского полузащитника Николу Влашича.
Обновлено в 08:25
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог

Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Происшествия

Посёлки на юге Тайшетского района отрезаны от большой земли

Воды реки Бирюсы затопили дороги к населённым пунктам на юге Тайшетского района.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 11:11
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Общество

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Политика

СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии

В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Эмир Кустурица покажет свою версию «Преступления и наказания»

Обновлено в 10:48
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Баскетбол

Дмитрий Хвостов перешел из «Локомотива-Кубани» в «Зенит»

Обновлено в 07:44
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Здоровье

Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
Обновлено в 02:11
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Политика

Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы МВД Владимира Колокольцева о конфискации автомобилей, за рулем которых были задержаны пьяные водители.
Обновлено в 10:04
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено в 10:26
Политика

Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия

Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Политика

В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России

В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
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Михаил Дмитриевич Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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Обувь России
Первая Публичная компания компания российского fashion-ритейла. Головной офис находится в городе Новосибирске. Компания развивает 5 основных обувных сетей: Westfalika, Пешеход, Emilia Estra, Rossita, Lisette, а также casual-бренды all.go и S-TEP и бренд верхней одежды Snow Guard.
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