Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»Ведомости 07:26

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
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Михаил Прохоров перестал быть акционером «Обуви России»

Ведомости13:29

Михаил Прохоров продал долю в «Обуви России»

РБК11:05

Прохоров вышел из капитала «Обуви России»

Finam.Ru08:26

Связанная с Прохоровым Karyo Holdings вышла из капитала «Обуви России»

Финмаркет09:13

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Rambler News Service09:02

Компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Коммерсантъ09:43

Структура Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

ПРАЙМ07:04
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Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах

К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
Обновлено в 09:40
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Политика

Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Культура

РПЦ: фильм «Чернобыль» оскорбителен для ликвидаторов

По словам представителя РПЦ, задача у сценаристов была двойная.
Обновлено в 12:35
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Политика

Толстой в ПАСЕ призвал Европу не учить Россию

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в ходе своего выступления в ПАСЕ заявил, что Европа не имеет права «давать уроки» России, сообщает РБК.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Гаджеты

В Индии представили бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

Обновлено в 12:22
Спорт

МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:03
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В прокуратуре Парижа назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Футбол

Нигерия обыграла Гвинею в матче Кубка Африки

Сборная Нигерии одержала победу над командой Гвинеи (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка Африки.
Обновлено в 12:24
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Михаил Дмитриевич Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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Обувь России
Первая Публичная компания компания российского fashion-ритейла. Головной офис находится в городе Новосибирске. Компания развивает 5 основных обувных сетей: Westfalika, Пешеход, Emilia Estra, Rossita, Lisette, а также casual-бренды all.go и S-TEP и бренд верхней одежды Snow Guard.
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