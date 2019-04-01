Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБККоммерсантъ 08:30

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Экономика Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Экономика Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Хоккей СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наука Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.

Армия и оружие США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400 Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.

Происшествия Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.

Политика Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Космос Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.

Общество Американцев шокировала любовь россиян к гематогену Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.

Армия и оружие МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Общество В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.

Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Политика Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма 10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Общество Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).

Армия и оружие Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Финансы Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.