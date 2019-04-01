Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБККоммерсантъ 08:30
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
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с чего всё началось
Из картотеки арбитражных дел следует, что 28 марта 2019 года иск, ответчиками по которому выступают Навальный и ФБК, а также Любовь Соболь (юрист ФБК) и Наталья Шилова (сообщила ФБК об антисанитарии в поставляющих продукты в школы компаниях), подала в Арбитражный суд Москвы компания «Московский школьник».РБК08:17
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