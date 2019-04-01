Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБККоммерсантъ 08:30

с чего всё началось

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Спорт Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.

Происшествия В Самаре судью насмерть сбила машина, сообщил источник Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбил автомобиль, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.

Спорт Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.

Экономика Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.

Происшествия При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.

Общество В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Политика Путин подписал закон о наказании для «воров в законе» Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Происшествия Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.

Экономика Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).

Происшествия При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Кино Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.

Армия и оружие Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на 20,5 млрд долларов с начала года Богатейшие россияне с начала года стали еще богаче в общей сложности на 20,5 миллиардов долларов.

Происшествия В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.

Авто Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.

Футбол Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.