Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и НавальногоBFM.ru 10:15
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Из картотеки арбитражных дел следует, что 28 марта 2019 года иск, ответчиками по которому выступают Навальный и ФБК, а также Любовь Соболь (юрист ФБК) и Наталья Шилова (сообщила ФБК об антисанитарии в поставляющих продукты в школы компаниях), подала в Арбитражный суд Москвы компания «Московский школьник».РБК08:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Обновлено в 15:04
Политика
В штабе Зеленского ответили на вопрос о союзе с Тимошенко
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Экономика
Минфин предложил вписать в НК новые главы
Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено в 14:07
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Политика
ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней
ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:13
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 03:53
Политика
Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах
Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:37
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Футбол
Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", который состоится завтра.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Общество
В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая
Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика
Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился
По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
МИД: Россия выступает за сохранение космоса без оружия
Россия выступает против гонки вооружений в космосе и готова вести диалог со всеми странами, чтобы сохранить космическое пространство свободным от оружия.
Обновлено в 14:50
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 10:29
Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Кино
Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат
Обновлено в 04:53
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено в 13:39
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01