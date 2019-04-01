Компания Пригожина подала в суд на ФБК и НавальногоBFM.ru 10:15

с чего всё началось

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Происшествия В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.

Экономика Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Экономика Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Энергетика Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.

Шоу-бизнес Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.

Политика Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Музыка Мику Джаггеру проведут операцию на сердце Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.

Футбол Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри» Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", который состоится завтра.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Общество В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Политика Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.

Армия и оружие МИД: Россия выступает за сохранение космоса без оружия Россия выступает против гонки вооружений в космосе и готова вести диалог со всеми странами, чтобы сохранить космическое пространство свободным от оружия.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Экономика Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Экономика Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Энергетика «Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2» "Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.

Энергетика Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.

Авто Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.

Происшествия Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".