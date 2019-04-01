Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБККоммерсантъ 08:30

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
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«Московский школьник» подал в суд на Навального из-за фейка о питании детей в столице

ФАН10:26

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Коммерсантъ08:30

Компания Евгения Пригожина, которого в СМИ называют поваром Путина, подала в суд на ФБК и Алексея Навального

Эхо Москвы15:02

Навальный рассказал об иске компании Пригожина к нему и ФБК

Ведомости09:08

Навальный заявил о поданном против него и ФБК иске Пригожина

РБК08:17

Связанная с Пригожиным компания подала в суд на Навального и ФБК из-за расследования о школьном питании

Новая газета08:12

Компания Евгения Пригожина подала иск к Алексею Навальному

Дождь08:01
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Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
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Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
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National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
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Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
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Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

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Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Авто

Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии Рязани

Обновлено в 09:18
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Боец MMA умер после поражения нокаутом

Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше

Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество

ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами

ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Политика

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Энергетика

Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года

Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
Баскетбол

Ватутин: оттаскивая Понкрашова, спас ему жизнь – шутки с Хайнсом плохи

Обновлено в 16:14
Кино

Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой

Обновлено в 12:16
Авто

Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера

Chevrolet тизером анонсировала премьеру двух кроссоверов, которые, как говорится в сообщении, создавались с использованием новых технологий GM для китайского рынка.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов

В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
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Авто

Mitsubishi будет выпускать девятиместный Outlander

Выпускать новинку намерены на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Другой информации о девятиместном "Аутлэндере" нет.
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Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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