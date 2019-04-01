Компания Пригожина подала в суд на ФБК и НавальногоBFM.ru 10:15

с чего всё началось

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.

Культура В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия Биограф Майкла Джексона Майк Смоллкомб нашел противоречия в документальном фильме Дэна Рида «Покидая Нетландию», рассказывающем о педофилии поп-певца.

Происшествия Проректор Рязанского государственного университета задержана Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.

Футбол Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло.

Авто Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Футбол Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.

Гаджеты Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.

Происшествия Во Флориде на видео попало падение голубого метеора 30 марта во Флориде (США) на видео попало падение голубого метеора. Соответствующий пост очевидец разместил в микроблоге Instagram.

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Футбол Чемпион мира решил уйти из «Реала» Игрок собирается уйти из стана «сливочных» в летнее трансферное окно. Француз — чемпион мира-2018 в составе национальной команды.

Политика Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.