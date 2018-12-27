Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в КремлеРБК09:53
Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО «МСК», следует из размещенного на сайте госзакупок договора. До этого в течение четырех лет контракты на организацию президентского приема осуществляла компания «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина.
РБК09:53
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Армия и оружие
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Обновлено в 16:27
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
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Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
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Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Общество
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Происшествия
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Обновлено в 12:33
Происшествия
Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20
Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.
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Спорт
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Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
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Хоккей
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Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.
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Общество
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Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
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