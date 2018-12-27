Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
РБК
09:53

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО «МСК», следует из размещенного на сайте госзакупок договора. До этого в течение четырех лет контракты на организацию президентского приема осуществляла компания «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина.
РБК09:53

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