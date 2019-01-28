Компания Nissan попала под официальное расследование SECТарантас Ньюс 11:41

с чего всё началось

Японский автобренд официально подтвердил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении них. Это расследование последовало сразу за обвинением, предъявленным за сокрытие доходов компании в Японии.

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Происшествия Похититель картины Куинджи является фигурантом другого уголовного дела В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются возможные соучастники задержанного.

Интернет Во «ВКонтакте» появилась функция архивации постов Новая возможность уже доступна в веб-версии «ВКонтакте» и в дальнейшем появится на мобильных устройствах.

Здоровье В Москве в школе ввели карантин по кори Карантин по кори ввели в одной из школ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте образовательной организации.

Авто В Россию скоро приедет пикап JAC T6 Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.

Транспорт Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин Президентский Совет по правам человека предложил ограничить движение легковых машин «низких экологических классов» по Москве, в столичной мэрии предложение поддержали, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Происшествия Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.

Общество Умер участник ГКЧП Александр Тизяков Тизяков в 1991 году был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.

Единоборства Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в РСК «Ахмат» Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко на сборы в спортивный клуб «Ахмат» после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

Общество Роскомнадзор начал проверку Burger King и Procter & Gamble Роскомнадзор проводит проверку Burger King и Procter & Gamble на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Происшествия В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.

Наука Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.

Теннис Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.

Гаджеты Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20 Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.

Энергетика FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

Политика В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung.

Авто SsangYong показал дизайн нового Actyon Компания SsangYong опубликовала первый тизер кроссовера Korando следующего поколения, предшественник продавался в России под названием Actyon.

Музыка Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.

Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Роскомнадзор обязал «Сбербанк Онлайн» и 2ГИС передавать данные ФСБ Роскомнадзор обязал приложение «Сбербанк Онлайн», сервис онлайн-карт «2ГИС» и ряд сайтов передавать данные спецслужбам по первому запросу ведомств.

Здоровье Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.

Авто Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter По данным, размещенным на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в июле прошлого года.

Политика Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

Музыка Блогер-андрогин представит Францию на «Евровидении-2019» В национальном отборе Франции определился представитель на песенном конкурсе «Евровидение-2019».