Экономика
ТАССКомпания «Нефтеперевалка» из дела о «грязной» нефти сменила владельца
ООО "Нефтеперевалка", фигурировавшее в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" весной этого года, сменило владельца. Как следует из данных системы СПАРК, им стал Сергей Сапунов, изменение в документах компании зарегистрировано 28 августа. Ранее об этом факте сообщало РБК.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США
Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Политика
Зеленский счел диалог с Путиным самым сложным моментом на своем посту
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что второй разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным стал самым сложным для него.
NewInform вчера в 22:55
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Армия и оружие
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 04:57
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Общество
Ураган «Дориан» усилился до третьей категории
Двигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
REGNUM 30 августа в 18:02
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Происшествия
Российский подросток умер после побоев от майора
В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции.
Lenta.ru 06:51
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Футбол
«Урал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Soccer.ru 05:38
Политика
Асад посадил брата под домашний арест за посты его сына в соцсетях
Президент Сирии Башар Асад посадил двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест из-за хвастовства его сына в соцсетях, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 16:23
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Политика
Президент Германии извинился перед поляками
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru 05:12
Здоровье
В Улан-Удэ открылось новое здание детской поликлиники
Восток-Телеинформ вчера в 20:48