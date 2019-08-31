ООО "Нефтеперевалка", фигурировавшее в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" весной этого года, сменило владельца. Как следует из данных системы СПАРК, им стал Сергей Сапунов, изменение в документах компании зарегистрировано 28 августа. Ранее об этом факте сообщало РБК.

Компания «Нефтеперевалка» из дела о «грязной» нефти сменила владельца

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