Экономика
РБКВладелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника. Ее новым владельцем стал Сергей Сапунов, следует из данных СПАРК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:48, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия
Трое погибли в ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на 464-м км трассы Москва–Уфа Кстовского района Нижегородской области.
Известия 04:54
Политика
Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
РБК 05:25
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Единоборства
Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс
31 августа в Лондоне на ринг в главном бою большого вечера бокса вышли украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.
Комсомольская правда вчера в 18:40
Политика
Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну
Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
Политика
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Культура
Около 900 тысяч человек посетили московские парки 31 августа
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:10
Происшествия
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном
Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Екатерина Боярская опубликовала кадр в прозрачном боди
Екатерина Боярская позировала перед камерой в черном нижнем белье и прозрачном боди.
OAnews 01:04
Авто
Тюнеры сделали жемчужно-белый Bugatti Chiron для рэпера
Пост Малоун не очень много писал о машине на своих страницах в социальных сетях, но в Сети есть небольшое видео, где продемонстрирован уникальный Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. Как отметил рэпер, этот автомобиль не похож на другие автомобили, а также он добавил: «Я чертовски люблю это».
32CARS.ru 02:44
Здоровье
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС вчера в 07:05
Футбол
Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 01:51
Футбол
Берише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину
Sport.ru 02:00
Происшествия
В Башкирии арестована мать, подозреваемая в убийстве годовалого сына
28-летняя мама, подозреваемая в убийстве своего годовалого сына, арестована по ходатайству следователя.
Башинформ 04:52
Армия и оружие
Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57
Радио Sputnik 30 августа в 07:57
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака
Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23