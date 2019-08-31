Экономика
РБКВладелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника. Ее новым владельцем стал Сергей Сапунов, следует из данных СПАРК.
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