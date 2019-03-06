Авто
Компания Mitsubishi создаст кроссовер Outlander на платформе NissanREGNUM вчера в 23:39
Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет создан на модульной платформе компании Nissan заявил операционный директор Mitsubishi Motors Тревор Манн, сообщается на сайте «Автоновости дня». Автопроизводитель планирует создать кроссовер следующего поколения на модульной платформе CMF от Nissan.
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Происшествия
Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима
Обновлено вчера в 19:45
Политика
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – ответственность родителя.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек
Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к тюрьме
Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к тюремным срокам.
Обновлено в 00:48
Музыка
Группа The Prodigy отменила все концерты
Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Правила прохода по Севморпути создали для иностранных кораблей
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Афганистане боевики напали на офис строительной компании
Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Общество
В Гидрометцентре сообщили о дождливых выходных в Москве
Ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что в праздничные выходные в столице потеплеет до 8-9 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Таиланде россиянина задержали за финансовые махинации
Полиция Таиланда задержала россиянина Алексея Долженкова, который разыскивался за нелегальную финансовую деятельность в России.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Финансы
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня ночью оказала экстренную помощь пассажирке рейса "Аэрофлота" Москва — Ташкент.
Обновлено в 00:15
Экономика
В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина
Максимально напиток мог набрать сто баллов. По российскому ГОСТу "хорошее" вино - это то, что набрало не менее 71 балла.
Обновлено в 00:00
Политика
КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ
Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.
Обновлено в 00:24
Технологии
Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области
Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено вчера в 08:17
Хоккей
Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон
Обновлено в 00:27
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты
Business Insider назвало самые ожидаемые смартфоны 2019 года
Бизнес-издание Business Insider составило список самых ожидаемых смартфонов, которые должны появиться на рынке в 2019 году.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
В Генштабе обосновали нецелесообразность отказа от призыва в России
Отвечая на вопрос о перспективах отказа от призыва граждан на военную службу и перехода к контрактной армии, представитель Генштаба РФ отметил, что контрактников за последние несколько лет стало значительно больше, и это дало возможность «пропорционально снизить количество призывников».
Обновлено вчера в 20:51
Космос
В России может появиться ракетоплан с ядерным двигателем
Обновлено вчера в 21:06
Хоккей
«Коламбус» по буллитам победил «Нью-Джерси»
Стоит отметить, что голкипер "Дэвилз" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30, а форвард "Коламбуса" Артемий Панарин за 20 минут 20 секунд совершил один бросок в створ ворот, реализовал буллит и окончил матч с показателем полезности "-1". Еще один россиянин, защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев очков не набрал.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока
Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Правительство повысит социальные пенсии на 182 руб
«В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 руб. и после повышения составит 9266 руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено 26 февраля в 19:03
Армия и оружие
Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27