Компания Маска SpaceX потеряла три спутникаГазета.Ru 15:56

с чего всё началось

Три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает Buisness Insider. Вышедшие из строя аппараты являются частью проекта Starlink, перед которым поставлена задача по созданию глобальной сети передачи высокоскоростного интернета.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Армия и оружие Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом» Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.

Шоу-бизнес Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Армия и оружие Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском «Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.

Игры Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.

Экономика В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.

Армия и оружие Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".

Происшествия Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.

Энергетика В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.

Политика Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Культура Умер художник Гильермо Мордилло Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Экономика Одежде тесно в интернет-магазинах Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.

Общество В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.