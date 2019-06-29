Космос
Компания Маска SpaceX потеряла три спутникаГазета.Ru 15:56
Три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает Buisness Insider. Вышедшие из строя аппараты являются частью проекта Starlink, перед которым поставлена задача по созданию глобальной сети передачи высокоскоростного интернета.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
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Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
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Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
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Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
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Общество
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено в 18:21
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском
«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Игры
Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах
Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 16:22
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
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Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Энергетика
В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции
Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
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Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
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В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
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Экономика
Одежде тесно в интернет-магазинах
Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.
Обновлено в 18:01
Общество
В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет
В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
Обновлено в 18:04
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено в 13:13
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20