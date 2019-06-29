Компания Маска SpaceX потеряла три спутникаГазета.Ru 15:56

с чего всё началось

Три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает Buisness Insider. Вышедшие из строя аппараты являются частью проекта Starlink, перед которым поставлена задача по созданию глобальной сети передачи высокоскоростного интернета.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Общество Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям «Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.

Общество Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Политика Команда Зеленского готовится к «продаже Украины» Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Макрон принял приглашение приехать в РФ на 75-летие Победы Французский президент Эммануэль Макрон принял приглашение главы РФ Владимира Путина посетить торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в России в 2020 году.

Экономика Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.

Политика Медведев призвал работать над обновлением «Единой России» "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Авто Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом Гоночный автомобиль Porsche 935 окрашивается на заводе в цвет Agate Grey, вдобавок к нему можно заказать нанесение ливреи Martini.

Футбол Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Путешествия Определены лучшие страны для удаленной работы Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят Американская писательница Кэтрин Шварценеггер подарила на день рождения своему мужу - актеру Крису Прэтту поросят, сообщает People.

Игры Голос Бэтмена Кевин Конрой хочет новую Batman: Arkham Неделю назад, 23 июня, Batman: Arkham Knight исполнилось четыре года — своё детище с годовщиной поздравили и англичане из Rocksteady.

Здоровье Отеки ног указывают на серьезные болезни в организме Медики сообщили, что отеки ног могут указывать на развитие серьезных болезней в организме человека.