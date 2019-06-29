Компания Маска SpaceX потеряла три спутникаГазета.Ru 15:56

с чего всё началось

Три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает Buisness Insider. Вышедшие из строя аппараты являются частью проекта Starlink, перед которым поставлена задача по созданию глобальной сети передачи высокоскоростного интернета.

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